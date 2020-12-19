Кишинёв, , 12:35 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Единецком районе Молдавии, которое произошло утром 19 декабря погибли два человека, сообщает издание Unimedia.info.

По информации источника около 07:30 (08:30 мск) столкнулись автобус Scania, следовавший по маршруту «Кишинев-Варшава» и легковой автомобиль Dacia Logan. По предварительной информации водитель автомобиля Dacia по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом Scania.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Водитель автобуса и никто из пассажиров транспортного средства не пострадали. На момент аварии в автобсе находились 38 пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.