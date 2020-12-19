Донецк, , 11:02 — REGNUM Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории республики 39 единиц боевых припасов, сообщили 19 декабря в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Минеральное, Дзержинское и Ленинское. По указанным населенным пунктам боевики ВСУ выпустили шестнадцать мин из миномета калибра 120 мм, двадцать гранат из гранатометов РПГ/СПГ, две гранаты из подствольного гранатомета. По территории республики также велся обстрел из стрелкового оружия.

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Напомним, в предыдущие сутки по территории республики было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

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