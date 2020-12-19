Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM На железнодорожном вокзале Екатеринбурга 19 декабря ложно сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в 05:05 по местному времени. Из здания эвакуировали около 30 человек.

В движении пассажирских поездов задержек не допущено. Сейчас выясняется причина сбоя системы. А Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения на вокзале законодательства о пожарной безопасности.