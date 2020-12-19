Пекин, , 08:57 — REGNUM В результате взрыва на химическом заводе в провинцииХэйлунцзянна северо-востоке Китайской Народное Республики погиб один человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел на химическом предприятии в городе Аньда. После взрыва на заводе возник пожар, сильное распространение которого удалось предотвратить.

В результате взрыва погиб один человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Четыре работника завода получили ранения и были госпитализированы.

Сотрудники министерства защиты окружающей среды Китая проводят проверки местности на вероятность загрязнения опасными веществами. Причина взрыва устанавливается.