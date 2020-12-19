Пешавар, Пакистан, , 07:20 — REGNUM Силы безопасности Пакистана предотвратили готовящиеся теракты на северо-западе страны в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает APP.

«В ходе операции пакистанских силовых ведомств в Пешаваре были обнаружены и арестованы четверо экстремистов», — говорится в сообщении.

При этом были задержаны и восемь сообщников террористов. При обыске у боевиков обнаружили взрывчатку и пояса смертников. По предварительной версии, террористы планировали серию взрывов в Пешаваре, а также собирались устроить покушение на представителей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря силовики Пакистана задержали троих боевиков, планировавших теракт в провинции Пенджаб. Отмечалось, что задержанные признали свою вину в исполнении теракта в Равалпинди.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане задержали троих боевиков, планировавших теракт