Брумадинью, Бразилия, , 06:38 — REGNUM Сход оползня на шахте в дамбы Брумадинью в Бразилии убил одного человека, сообщает пресс-служба компании-владельца шахты Vale SA.

Сообщается, что мужчина на месте происшествия выполнял работы по контракту. Он работал на бульдозере в момент, когда сход оползня накрыл его. В результате происшествия мужчина погиб.

Напомним, в 2019 году дамбу Брумадинью в Бразилии прорвало. В результате стихийных бедствий, вызванных прорывом плотины, погибли не менее 249 человек.

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