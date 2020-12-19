Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 06:31 — REGNUM Сотрудники «Ямалспаса» в нелётную погоду эвакуировали младенца из чума. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации спасателей младенцу с фактории Порц-Яха стало плохо. Из-за нулевой видимости вертолёт санавиации на место вылететь не мог. К операции подключились спасатели из Яр-Сале. Дорогу до фактории, а это 50 километров, прокладывали снегоходы, за ними шёл трэкол.

В чуме ребёнка осмотрел фельдшер, и оказал первую помощь. Младенца доставили в ярсалинскую больницу. На месте младенцу был поставлен диагноз ОРВИ. Жизни ребёнка ничего не угрожает.