Анкоридж, США, , 05:12 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах к юго-востоку от Сэнд-Поинта. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 42 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на границе Таджикистана и Афганистана. Его эпицентр находился в 285 километрах к юго-востоку от Душанбе на глубине 190 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

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