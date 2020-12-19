Абуджа, , 01:15 — REGNUM Вооруженные боевики напали на деревню в штате Кадуна на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местных властей.

Сообщается, что крупная группировка боевиков напала на деревню в районе Зангон-Катаф. В результате нападения были убиты семь мирных жителей, а также сожжены 13 домов и два магазина. Отмечается, что силовики начали поиск и преследование нападавших. Пока о результатах операции не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря молодые люди подожгли три полицейских участка в нигерийском штате Анамбра. Поджог был совершен в ходе протестной акции против убийства водителя мото-такси, вероятно, сотрудниками полиции.