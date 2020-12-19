Москва, , 01:05 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 300 кв. метров в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы, потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по российской столице.

Возгорание произошло на седьмом этаже здания и распространилось на чердак. Начата проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря для тушения пожара, вспыхнувшего в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте, было задействовано более 100 пожарных и 25 единиц техники.

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