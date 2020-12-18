Афины , 18 декабря 2020, 23:48 — REGNUM Надувной плот с 24 беженцами с Ближнего Востока прибыл на греческий Лесбос, 18 декабря сообщает агентство Reuters.
По информации спасательных служб, по пути из Турции в Грецию с плота выпали трое женщин. Двоих из них удалось спасти, одна утонула.
В Турции проживает более трех миллионов беженцев из Сирии и других стран. В лагерях мигрантов на греческих островах находятся десятки тысяч человек.
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