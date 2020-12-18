Мехико, , 22:20 — REGNUM Виновники гибели Аристотелеса Сандоваля, бывшего губернатора мексиканского штата Халиско, будут найдены и наказаны, сообщил 18 декабря президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Комментируя гибель Сандоваля, мексиканский лидер сказал, что глубоко скорбит о случившемся и выражает родным и близким погибшего соболезнования.

Мануэль Лопес Обрадор «Это дело будет расследовано, чтобы установить причину и наказать виновных».

По словам главы республики, Сандоваль умер от огнестрельного ранения. Район, в котором произошло нападение, прочёсывается в поисках убийцы.

Напомним, Сандоваль был убит сегодня, 18 декабря, в городе Пуэрто-Вальярта. Ему выстрелили в спину, когда он находился в ресторане «Дистрито 5». Рассматривается версия заказного убийства.

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