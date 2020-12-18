Саранск, , 21:10 — REGNUM Прокуратура Большеигнатовского района Мордовии выявили несколько сайтов, где продавались поддельные трудовые книжки с фиктивными отметками о трудовом стаже. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ.

В суд было направлено пять исковых заявлений, с требованием признать информацию указанных порталов запрещенной к распространению на территории РФ. Суд удовлетворил требования, сайты были заблокированы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года су в Свердловской области заблокировал сайты 15 интернет-магазинов, торговавших запрещёнными ловушками для диких животных. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что на сайтах нет информации о безопасности ловушек для попавших в них животных. На применивших такие устройства могут возбудить уголовное дело по статье «Незаконная охота».

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