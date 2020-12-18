Газни, Афганистан, 18 декабря 2020, 19:50 — REGNUM Полтора десятка мирных жителей погибли и ещё 20 получили ранения в результате взрыва в селении Агуджан (провинция Газни, Афганистан), сообщает 18 декабря Anadolu.
По словам официального представителя афганского министерства внутренних дел Тарыка Арйена, случившееся — дело рук террористов.
Инцидент произошёл на церемонии чтения Корана. Как сказал Арйен, был взорван мотоцикл, въехавший в толпу. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на одном из рынков в столице Афганистана.
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