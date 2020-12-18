Газни, Афганистан, , 19:50 — REGNUM Полтора десятка мирных жителей погибли и ещё 20 получили ранения в результате взрыва в селении Агуджан (провинция Газни, Афганистан), сообщает 18 декабря Anadolu.

По словам официального представителя афганского министерства внутренних дел Тарыка Арйена, случившееся — дело рук террористов.

Инцидент произошёл на церемонии чтения Корана. Как сказал Арйен, был взорван мотоцикл, въехавший в толпу. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на одном из рынков в столице Афганистана.

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