Галькайо, Сомали, , 18:24 — REGNUM Двое высокопоставленных военных получили ранения в результате взрыва на стадионе города Галькайо (провинция Мудуг, Сомали), сообщает 18 декабря Goobjoog News.

Взрыв произошёл перед прибытием на стадион сомалийского премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле, где он собирался произнести обращение к согражданам. Есть жертвы.

Напомним, Робле проводит рабочую поездку по территории Сомали перед выборами президента (8 февраля 2021 г.) и депутатов парламента (27 декабря 2021 г.).

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