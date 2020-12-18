Тюмень, , 17:58 — REGNUM В Тюменской области стартуют усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей и лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

По информации Госавтоинспекции, с начала 2020 года в регионе произошло 240 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 39 человек, 354 человека получили травмы. Автоинспекторы задержали 7627 нетрезвых водителей, 1023 из них управляли машиной в пьяном виде повторно в течение года.

Сотрудники ГИБДД настойчиво просят тюменцев не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.