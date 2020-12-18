Пуэрто-Вальярта, Мексика, 18 декабря 2020, 17:02 — REGNUM Об убийстве в городе Пуэрто-Вальярта (штат Халиско, Мексика) Аристотелеса Сандоваля — бывшего губернатора Халиско — написал 18 декабря в Twitter действующий глава региона Энрике Альфаро.
По словам Альфаро, Сандоваль «стал жертвой прямой атаки в Пуэрто-Вальярта». Сандоваль скончался от полученных ранений. Губернатор Халиско выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, Пуэрто-Вальярта — это морской курортный город и муниципалитет в Мексике, расположенный на берегу бухты Баия-де-Бандерас.
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