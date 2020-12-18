Самара, , 16:51 — REGNUM Десять погибших кабанов обнаружили на берегу реки в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, погибшие животные были найдены в лесу Красноармейского района в угодьях охотничьего общества «Защита» на берегу р. Чапаевки.

По словам специалистов, животные погибли более месяца назад от африканской чумы свиней. Специалисты сожгли трупы животных, а местность продезинфицировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 ноября в регионе в 2020 году было выявлено 123 случая заболевания африканской чумы свиней (АЧС).

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