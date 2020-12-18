Ярославль, , 16:47 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Ярославля, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Взятки брал заместитель начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов.

УМВД России по Ярославской области

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2016 по 2019 год, обвиняемый, являясь представителем подрядной организации, передавал заместителю начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области денежные суммы в виде взяток за общее покровительство, а также приемку фактически не выполненных, либо выполненных с нарушениями, строительных работ и согласование соответствующих актов. Общий размер передаваемых взяток составил более одного миллиона рублей», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В СКР не уточнили, какие именно объекты строила фирма предпринимателя. Терехов был осуждён за взятки, которые передавались от подрядчиков нового здания УМВД во Фрунзенском районе, здания больницы УМВД и центра кинологической службы.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Получавший взятки бывший заместитель начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов уже осуждён — ему дали 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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