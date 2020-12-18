Уфа, , 16:32 — REGNUM Еще одно уголовно дело возбуждено в Башкирии после гибели людей в частном пансионате. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам халатности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 декабря текущего года в частном доме милосердия в деревне Ишбулдино Абзелиловского района вспыхнул пожар. В результате погибли 11 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого руководителю частного пансионата предъявлено обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Обвиняемая находится стражей.

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