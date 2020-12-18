Генуя, Италия, , 16:17 — REGNUM Виновным в обрушении моста Моранди в Генуе грозит до 12 лет тюрьмы, сообщили в городской прокуратуре в пятницу, 18 декабря.

Подозреваемыми по делу проходят 71 человек.

Мост Моранди обрушился 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека. Правоохранительные органы считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний, допускавших умышленные и грубые нарушения в ведении профилактических и ремонтных работ.

Новый виадук на месте моста Моранди был открыт в начале августа 2020 года.