Саранск, , 15:43 — REGNUM В Мордовии расследуется уголовное дело по пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ («Истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в период с 1996 по 2020 год в Чамзинском районе шестерым жителям, которые являлись на тот момент несовершеннолетними, наносились телесные повреждения, дети лишались пищи и сна. При этом в семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, в числе пострадавших есть и родные дети, и усыновленные.

По словам одной из потерпевших, в 2005 и 2012 годах ей было шесть и тринадцать лет соответственно. Приемный отец совершил в ее отношении действия сексуального характера, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего возраста 14 лет»).

Сейчас сотрудники следственного управления СКР по Мордовии выехали в командировку на поиски ещё двоих детей, усыновленных семьей, которые находятся с сентября текущего года на территории Абхазии.

Мужчина задержан, следователь направил в суд ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.

Кроме того, следственные органы планируют дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского района в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности.

Задержанным является бывший настоятель церкви Никольской церкви в Чамзинском районе, сообщает газета «Известия Мордовии».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Асекеевском районе Оренбургской области был задержан священник, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности детей. По данным следствия, в 2019 году он совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении трех детей. Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.

Читайте также: В Оренбуржье священника обвиняют в сексуальных преступлениях против детей