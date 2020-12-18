Самара, , 15:09 — REGNUM 40 тонн мандаринов с поддельными фитосанитарными сертификатами задержали сотрудники таможни в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Два больших грузовика, которые ехали в обход дислокации мобильных групп, сотрудники таможни остановили около села Елховка. В них перевозились 40 тонн мандаринов производства КНР.

Отмечается, что таможенникам были представлены сертификаты, распечатанные на цветном принтере, кроме этого отсутствовала декларация на товары. На мандаринах были выявлены карантинные вредители — чёрная цитрусовая белокрылка и апельсиновая щитовка.

Сообщается, что товар был переданы в Россельхознадзор по Оренбургской области: его сотрудники должны принято дальнейшее решение.

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