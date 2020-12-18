Москва, , 14:03 — REGNUM Суд в Москве признал виновным юриста-международника Якова Мельникова в хищении 819 тыс. евро со счета министерства финансов Нидерландов. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Мельникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала она.

Отмечается, что указанные средства были внесены в 1991 году Министерством связи СССР в качестве членского взноса при вступлении в Международный консорциум спутниковой связи.

После банкротства Мельников в 2012—2013 годах предоставил Нидерландам поддельные документы о передачи Россией ему права требовать указанные деньги, и таким образом совершил хищение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Испании выдали российской стороне первого заместителя председателя московского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.

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