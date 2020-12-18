Каа-Хемский район, Тува, , 14:00 — REGNUM Суд обязал компанию «Тываэнерго» выплатить компенсацию ребёнку, получившему травму в трансформаторной будке. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года в селе Эржей Каа-Хемского района. Во время игры 9-летний мальчик залез в открытый трансформатор, принадлежавший энергетической компании. В результате он получил ожог конечностей, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью.

«Несмотря на возражение ответчика, суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с АО «Тываэнерго» в пользу несовершеннолетнего, в лице его законного представителя, — 2 000 000 рублей в счёт компенсации морального вреда», — отметили в ведомстве.

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