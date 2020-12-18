Барнаул, , 13:53 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём, 20 декабря, ожидается снег, сильный снег, метель, усиление ветра до 19 метров в секунду.

На дорогах местами возможны сильная гололедица и снежные заносы. Температура воздуха при этом составят будет не более — 12 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наступившей зимой снегопады на Алтая стали редкостью, в отличие от 2019 г., когда уже в конце ноября намело метровые сугробы.