Джакарта, , 13:23 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что пожар произошел в доме 18 декабря 2020 года в 11:15 по местному времени. Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины и 10 пожарных. Личности жертв выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, начало строительства плавучей солнечной электростанции на водохранилище Чирата в индонезийской провинции Западная Ява, запланировано на 2021 год.

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