Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Чувашии сегодня, 18 декабря, в результате столкновения двух легковых машин ранения получили пять человек, в том числе беременная женщина с 10-месячным малышом. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла в Цивильском районе на дороге А-151. На трассе столкнулись «Лада-Калина» под управлением 72-летнего водителя и «Лада-Приора», за рулем которой находился молодой водитель, получивший права в июле 2020 года. Предварительно в полиции установили, что пожилой мужчина при выезде со стороны села не уступил дорогу «Приоре», которая ехала по главной дороге.

По данным министерства, в аварии ранения получили оба водителя, а также три пассажира «Лады-Приоры». У большинства — ушибы, но для дополнительного обследования госпитализированы 24-летняя беременная женщина с 10-месячным малышом, который перевозился в люльке.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии 14 декабря на федеральной трассе М-7. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» при повороте не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в кроссовер. В результате скончались водитель иномарки и шестилетний ребёнок, ещё четыре человека получили ранения.