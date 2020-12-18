Сыктывкар, , 13:19 — REGNUM В Коми разработают закон об идентификации безнадзорных животных. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Денис Шаронов, сообщает Комиинформ.

Согласно инициативе властей, за нападение животных на людей будут отвечать их бывшие хозяева.

«Министерство сельского хозяйства намерено приступить к разработке региональных нормативно-правовых актов, регулирующих идентификацию домашних животных. Это поможет привлекать граждан к ответственному обращению с животными. Проблему надо решать комплексно. Строительство приютов не решит проблему притока безнадзорных собак на улицах от безответственных владельцев», — заявил министр Денис Шаронов.

Поводом к принятию решения послужил трагический случай — накануне в Ухте было обнаружено тело женщины со следами укусов животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ухты заявил о необходимости легализации отстрела собак.