Сыктывкар, 18 декабря 2020, 13:19 — REGNUM В Коми разработают закон об идентификации безнадзорных животных. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Денис Шаронов, сообщает Комиинформ.
Согласно инициативе властей, за нападение животных на людей будут отвечать их бывшие хозяева.
Поводом к принятию решения послужил трагический случай — накануне в Ухте было обнаружено тело женщины со следами укусов животных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ухты заявил о необходимости легализации отстрела собак.