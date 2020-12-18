Южа, Ивановская область, , 13:15 — REGNUM Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве родной тёти, а также в надругательстве над её телом. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Обвиняемым по делу проходит 23-летний житель города Южа. По версии следствия, 7 июля 2020 года он распивал спиртное вместе со своей родственницей. Между ними произошёл конфликт, и племянник нанёс тёте не менее 63 ударов ножом. Женщина скончалась на месте. После убийства обвиняемый, считают следователи, скормил часть тела своей родственницы домашним собакам.

Фигурант дела полностью признал свою вину. Обвинительное заключение по делу утверждено, в ближайшее время материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.