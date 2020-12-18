Емельяновский район, Красноярский край, , 13:06 — REGNUM В селе Талое Емельяновского района Красноярского края днём 18 декабря произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, погибли женщина и двое её маленьких детей.

Загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома, а также пристроенная к дому котельная. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений справились с огнём за полтора часа, сбили пламя на площади 110 кв. м. Полностью пожар ликвидировали в 15:52 по местному времени. В тушении участвовали 46 человек и 17 единиц техники.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в жилом доме в селе Большие Кныши Идринского района Красноярского края погибли три человека.

Читайте также: Три человека погибли в Красноярском крае при пожаре в жилом доме