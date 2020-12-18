Львов, Украина, 18 декабря 2020, 13:08 — REGNUM Во Львовской области Украины столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
Авария произошла на международной трассе Киев — Чоп в районе села Конюхов.
В результате столкновения пострадали десять человек — оба водителя, пассажир легкового автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса.
Все пострадавшие госпитализированы, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировоградской области грузовик столкнулся с катком и наехал на работников дорожной службы. Двое пострадавших скончались.
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