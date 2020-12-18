Львов, Украина, , 13:08 — REGNUM Во Львовской области Украины столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла на международной трассе Киев — Чоп в районе села Конюхов.

«Водитель микроавтобуса «Фольксваген», 34-летний житель Черновцов, выполняя манёвр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген гольф», которым управлял 47-летний житель Закарпатья», — сказано в сообщении.

В результате столкновения пострадали десять человек — оба водителя, пассажир легкового автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса.

Все пострадавшие госпитализированы, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировоградской области грузовик столкнулся с катком и наехал на работников дорожной службы. Двое пострадавших скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в ДТП погибли дорожные рабочие