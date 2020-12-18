Анкара, , 13:14 — REGNUM Около сотни человек насмерть отравились метиловым спиртом в Турции за последние два месяца. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News.

Уточняется, что в 14 турецких провинциях от последствий отравления скончались 92 человека. Первые четыре смерти произошли в первой половине октября в провинции Измир. Недавно в больницы провинции Бурса попали 14 человек с характерными симптомами. Их состояние было критическим, трое к настоящему моменту умерли.

Полиция страны проводит рейды, в результате которых только в Анкаре арестовали 159 человек. Их обвиняют в производстве и продаже поддельных спиртных напитков. Если ли среди погибших иностранные туристы, издание не уточняет.

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