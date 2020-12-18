Чернянский район, , 12:59 — REGNUM Семилетняя девочка провалилась в трёхметровую яму с водой в селе Волотово Чернянского района Белгородской области. Она сумела самостоятельно выбраться на сушу, ответственных за разрытую яму устанавливают, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следователи обратили внимание на публикацию, размещённую 16 декабря в сети. Женщина рассказала, что 7 декабря её семилетняя дочь провалилась в трёхметровую яму с водой, вырытую коммунальщиками около двух месяцев назад. Девочка сумела зацепиться за край, выбраться из воды и дойти самостоятельно до дома, однако получила переохлаждение организма. К посту в интернете прилагались фотографии, на которых видно, что яма возле дороги никак не огорожена. Женщина переживает, что виновные могут уйти от ответственности, поскольку в полиции у неё не приняли письменное заявление, сославшись на то, что достаточно телефонного обращения.

Данные пострадавшего ребёнка установлены. Следователи изъяли документацию на земляные работы, определили их организатора и исполнителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.