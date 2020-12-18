Краснокаменск, Забайкальский край, , 12:33 — REGNUM Власти Забайкальского края обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Краснокаменском районе. Подробности с заседания оперативного штаба региона, проведённого в данном муниципалитете, сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба краевого правительства.

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«На 17 декабря в городе Краснокаменске нарастающим итогом подтверждено 2,4 тысячи случаев заболевания. В период новогодних праздников, помимо мер, которые будут приняты на региональном уровне, также дополнительно предлагаем ограничить время работы общепитов до 20.00 на территории муниципалитета», — пояснил глава района Станислав Колпаков.

Какое решение в результате будет принято — пока неизвестно. Как пояснила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова, «ситуация непростая, требуются действенные меры, направленные на снижение заболеваемости, с учётом предстоящих праздников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 432 человека.

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