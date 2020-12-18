Шебекино, Белгородская область, 18 декабря 2020, 12:24 — REGNUM В вымогательстве и незаконном лишении свободы подозреваются 19-летний и 24-летний жители Белгорода и 28-летний житель Шебекино Белгородской области. Их жертвами становились знакомые. Известно, что злоумышленники употребляют наркотики и профессионально занимаются силовыми видами спорта, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Следствию известно как минимум два эпизода их преступной деятельности. В сентября 2020 года двое из подозреваемых и иные неустановленные лица под вымышленным предлогом посадили в машину своего 23-летнего знакомого. С молодым человеком провели «беседу», после которой он согласился отдать злоумышленникам деньги. В октябре 2020 года вымогатели пригласили к себе домой 22-летнего мужчину. Под стул, где сидел гость, подбросили поломанный дорогостоящий смартфон, настаивая на возмещении ущерба, а не получив сразу всю сумму, на следующий день заставили потерпевшего посетить несколько офисов микрозаймов.
Возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.