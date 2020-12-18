Шебекино, Белгородская область, , 12:24 — REGNUM В вымогательстве и незаконном лишении свободы подозреваются 19-летний и 24-летний жители Белгорода и 28-летний житель Шебекино Белгородской области. Их жертвами становились знакомые. Известно, что злоумышленники употребляют наркотики и профессионально занимаются силовыми видами спорта, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствию известно как минимум два эпизода их преступной деятельности. В сентября 2020 года двое из подозреваемых и иные неустановленные лица под вымышленным предлогом посадили в машину своего 23-летнего знакомого. С молодым человеком провели «беседу», после которой он согласился отдать злоумышленникам деньги. В октябре 2020 года вымогатели пригласили к себе домой 22-летнего мужчину. Под стул, где сидел гость, подбросили поломанный дорогостоящий смартфон, настаивая на возмещении ущерба, а не получив сразу всю сумму, на следующий день заставили потерпевшего посетить несколько офисов микрозаймов.

«Изучение личности подозреваемых показало, что двое из них состоят на учёте, как потребители наркотических средств, двое профессионально занимаются силовыми видами спорта. Они задержаны при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Белгородской области», — уточнили в СК по региону.

Возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.