Ставрополь, , 11:28 — REGNUM Четыре человека погибли в двух пожарах в Ставропольском крае 17 декабря. В связи с одним из происшествий возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Так, накануне в одном из домов в селе Левокумском после тушения пожара были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 68-летней матери с термическими ожогами. По данному факту проводится доследственная проверка, о причине возгорания пока не сообщается.

Вчера вечером в помещении по производству металлоизделий в поселке Иноземцево города Железноводска произошел пожар и взрыв химических веществ. В результате происшествия погибли работавшие там 17-летний подросток и его 25-летний коллега. В отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего данное производство, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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