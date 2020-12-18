Уфа, , 11:26 — REGNUM 18-летнего виновника смертельного ДТП приговорили к лишению свободы в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В суде было установлено, что весной 2020 года обвиняемый житель Кушнаренковского района не имел права управлять автомобилем. Несмотря на это, он сел за руль ВАЗ-2106. Двигаясь по дороге, он допустил опрокидывание автомобиля в кювет: 15-летняя пассажирка автомобиля получила не совместимые с жизнью травмы, ещё два человека получили различные травмы. При этом подсудимый сбежал с места ДТП на попутной автомашине и уехал к себе домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, которые привели к гибели человека, а также оставления места ДТП.

Во время судебного заседания фигурант уголовного дела отрицал факт умышленного оставления места ДТП и сообщил, что якобы был в шоковом состоянии и потерял память.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

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