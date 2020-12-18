Нелидово, , 11:14 — REGNUM Тело 12-летнего подростка обнаружено в городе Нелидово Тверской области вечером 17 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Тело мальчика было обнаружено вблизи стелы «Вечная память». Прокуратура начала проверку по данному факту.

Проверку начали и следственные органы. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Тверской области, на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. На месте происшествия следователи изъяли пустой баллон из-под освежителя воздуха.

«По изъятым предметам назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в СК.