Соледар, ДНР, , 11:11 — REGNUM На юге ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается, утром украинские формирования обстреляли из 120-мм миномётов районы населённых пунктов Дзержинское и Ленинское, выпустив в общей сложности 16 мин.

«В результате чего, ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника Республики», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в СЦКК, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 40 единиц боеприпасов.

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