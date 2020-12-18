Соледар, ДНР, 18 декабря 2020, 11:11 — REGNUM На юге ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Как сообщается, утром украинские формирования обстреляли из 120-мм миномётов районы населённых пунктов Дзержинское и Ленинское, выпустив в общей сложности 16 мин.
Как сообщили в СЦКК, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 40 единиц боеприпасов.
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