Пенза, , 11:27 — REGNUM После беседы по телефону на тему кредита пожилая жительница Пензенской области перечислила мошенникам 364 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

С заявлением в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Она рассказала о поступившем ей звонке от якобы сотрудницы службы безопасности банка. Неизвестная сообщила, что кто-то пытается оформить кредит на гражданку. В целях недопущения этой операции женщине посоветовали удалить приложение банка. Действуя по инструкциям злоумышленницы, пензячка передала информацию об одноразовом пароле лжебанкиру и оформила кредит на свое имя на сумму 270 тыс. рублей. Этим же днем пострадавшая сняла в банке указанную сумму и перевела на посторонний счет. На следующий день женщине опять позвонили, мужчина попросил с помощью одного из мессенджеров прислать ему чеки для отчета. Также звонивший поинтересовался наличием у жительницы области еще каких-либо счетов, на что она дала положительный ответ. Вскоре ей снова позвонил неизвестный, по указаниям которого женщина оформила еще один кредит. Затем сняла деньги в банке в размере 94 тыс. рублей и перечислила на чужие счета. В итоге пенсионерка лишилась 364 тыс. рублей. Сотрудникам полиции пострадавшая пояснила, что знала о подобном мошенничестве.

По результатам назначенной проверки будут приняты соответствующие решения. Полицейские устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области за девять месяцев текущего года зарегистрировано 10 302 преступления. Этот показатель больше аналогичного периода 2019 года на 4% (9 910).

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