Самара, , 11:03 — REGNUM Автомобиль загорелся после столкновения с пассажирским автобусом в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла утром 18 декабря на автодороге Самара — Оренбург. На момент столкновения в автобусе находились восемь пассажиров. После столкновения автомобиль Mercedes отбросило в кювет, машина загорелась.

Сообщается, что легковой автомобиль полностью сгорел. Ее водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают его личность и все обстоятельства произошедшего.

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