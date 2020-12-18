Улуг-Хемский район, Тува, , 10:45 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы охотники добыли волка очень редкого чёрного окраса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, облавная охота была организована бригадой волчатников села Ийи-Тал.

«Изредка среди волков бывают отклонения от нормальной окраски: попадаются почти чёрные звери (меланисты). Волк-меланист оказался 9-м хищником, добытым с начала года на территории с. Ийи-Тал», — отметили в ведомстве.

Напомним, с наступление холодов в республике жители всё чаще встречают волков. Для борьбы с ними организованы 114 бригад, в состав которых входят более семи сотен охотников-волчатников, имеющих разрешение на добычу. При этом численности волков в регионе превышает 1,4 тыс. особей.

«Чтобы популяция сокращалась, необходимо ежегодно изымать не менее 600 волков в течение 3−4 лет», — отмечали в Минприроды.

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