Саратов, , 10:46 — REGNUM В Саратове выясняют обстоятельства гибели местной жительницы и причины травмирования ее супруга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Несчастный случай произошел в Волжском районе Саратова днем 17 декабря. В квартире одного из домов по улице Малая Затонская 72-летний мужчина находился в ванной комнате, где располагался короб со стояками горячей и холодной воды. В это время в коробе произошла отстыковка трубы горячего водоснабжения, из-за чего горячая вода под напором стала поступать в помещение ванной. 63-летняя женщина, увидев это, бросилась на помощь супругу и попыталась подставить таз под поток воды. Муж в это время побежал за сантехником, а когда вернулся в квартиру с подмогой, обнаружил жену лежащей на полу без сознания. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она через непродолжительное время скончалась. Позже в медучреждение доставили и ее супруга. У мужчины диагностированы термические ожоги тела.

Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося и назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре в Дзержинском городском округе Подмосковья произошёл прорыв трубы в результате которого пострадали дети. ЧП произошло на улице Томилинская у дома №14.

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