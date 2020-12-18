Майминский район, Алтай, , 10:21 — REGNUM В Майминском районе Алтая задержан мужчина по обвинению в попытке ограбления продуктового магазина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет.

Женщине удалось сбежать в подсобное помещение. Тогда злоумышленник схватил кассовый аппарат, в котором находились 14 тыс. рублей и попытался скрыться. Однако продавщица догнала грабителя и брызнула перцовым баллончиком в лицо.

«Мужчина выбежал на улицу, однако унести похищенное не смог. Из-за нестерпимой боли он был вынужден снять маску и бросить кассовый аппарат возле магазина, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

По описаниям продавца полицейские по горячим следам задержали грабителя. Им оказался неоднократно судимый ранее 25-летний местный житель. Он уже дал признательные показания, сообщив, что специальной купил шапку с прорезями для глаз. Пистолет оказался игрушечным, он его позаимствовал у сына сожительницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый заключён под стражу.