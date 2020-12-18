Уфа, , 09:38 — REGNUM Две машины сгорели на трассе в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днём 17 декабря в Бураевском районе. Две встречные машины ВАЗ-2114, за рулём которой находился 18-летний молодой человек и «Nissan Primera» под управлением 47-летний мужчины столкнулись на 136 км автодороги Уфа-Янаул.

После столкновения обе машины загорелись: водитель отечественного автомобиля был доставлен в больницу. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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