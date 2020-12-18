Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM За 11 месяцев с начала 2020 года на дорогах Бурятии произошло 224 наездов на пешеходов. В результате погибли 32 человека, ещё 207 пострадали. Таким цифры сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Как отмечается, в большинстве случаев подобные ДТП происходят по вине водителей. При этом в 95 случаях виноватыми оказались сами пешеходы, причём, в 35 случаях они были пьяны. Чаще всего наезды происходят по вторникам, реже — по пятницам.

«Практически треть аварий — 82 ДТП — произошли в тёмное время суток и привели к гибели 21 человека и травмированию 65 участников дорожного движения. При этом, период с 20 до 21 часа стал самым аварийным временем суток — зарегистрировано 27 ДТП с пешеходами», — отметили в МВД.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей быть внимательными на дорогах, в тёмное время суток носить светоотражающие элементы.