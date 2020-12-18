Уфа, , 09:29 — REGNUM 1530 литров алкоголя неизвестного происхождения арестовали в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба министерство торговли и услуг республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое количество алкоголя изъяли в трёх магазинах Стерлитамака. Сотрудники министерства торговли и услуг региона обнаружили эту продукцию во время изучения работы магазинов в ходе контрольных мероприятий. В результате они арестовали 51 кегу объёмом по 30 литров. Сейчас они проводят административное расследование.

Чиновники напоминают, если у потребителя возникают сомнения в происхождении и качестве алкогольной продукции необходимо требовать у продавца сопроводительные документы и сертификаты соответствия на товар.

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