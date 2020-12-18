Ижевск, , 09:10 — REGNUM Житель Удмуртии сообщил в полицию о незаконной вырубке леса на территории Завьяловского района у села Гольяны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибыв на место, правоохранители задержали мужчину, который к моменту появления сотрудников полиции срубил 23 дерева породы «ель» и «липа». Ущерб оценивается в 500 тыс. рублей.

Было установлено, что мужчина вырубал деревья для возведения сруба под баню. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в один из судов республики было передано уголовное дело по ч.3 ст.260, ч.3 ст.191.1 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»). По данным следствия, в августе — сентябре 2019 года местный житель без разрешительных документов срубил 103 сырорастущих березы в лесном массиве Пумсинского участкового лесничества. Затем спиленные деревья он вывез на пилораму и сбыл древесину владельцу, который не знал о незаконном способе её добычи. Ущерб лесному фонду составил 1,1 млн рублей.

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