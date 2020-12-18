Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Екатеринбурге из-за аварии на теплотрассе лишились тепла и горячей воды 7025 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Коммунальщики уже ведут работу по восстановлению участка теплотрассы на улице Восстания. «Работы осложняются наличием электросетей в месте повреждения», — уточнили в ведомстве.

Температура в домах, сообщают в МЧС, пока не опускается ниже норматива. Работы планируют закончить 18 декабря 2020 года к 11:00 (время местное).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за аварии на теплотрассе на несколько суток остались без тепла и горячей воды жители Сухого Лога.

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